Mundo

Forças turcas tomam bairros dos extremistas

As forças turcas e as milícias sírias aliadas de Ancara assumiram ontem o controlo de vários bairros da cidade de Afrine, a mais importante da região com o mesmo nome, um enclave curdo no extremo noroeste da Síria.

Fotografia: DR

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou sobre a entrada da Turquia na cidade, mas sem precisar que bairros foram tomados pelas forças turcas.

Num comunicado, os grupos aliados de Ancara anunciaram que entraram na cidade pelo leste e oeste.

As forças que integram a operação “Ramo de oliveira”, como Ancara denominou esta ofensiva, já controlam 87 por cento do território da região de Afrine, segundo informou o OSDH num outro comunicado. Os avanços de ontem foram precedidos de intensos bombardeamentos nas últimas horas e de fogo de artilharia contra a cidade de Afrine e arredores, além de intensos combates entre as tropas turcas e a milícia curdo-síria Unidades de Protecção do Povo (YPG nas siglas em curdo).

O objectivo da ofensiva turca é expulsar da fronteira turca a milícia YPG, considerada terrorista por Ancara, mas um valioso aliado de Washington no combate aos 'jihadistas'. Desde o início da ofensiva, em 20 de Janeiro, pelo menos já morreram 289 civis, incluindo 43 menores e 28 mulheres.