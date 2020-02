Mundo

Fortes chuvas fazem 13 vítimas mortais e destroem casas em Kigali

Pelo menos 13 pessoas morreram devido às fortes chuvas na capital do Rwanda, Kigali, anunciaram ontem à AFP responsáveis governamentais, que referiram também que há registo de feridos. As chuvas caíram na noite de segunda-feira, provocando, além de mortos, inundações e deslizamentos de terra, que atingiram 15 casas na capital, deixando também várias estradas inacessíveis.

Fotografia: DR

Nas últimas semanas, as precipitações no país, localizado na África Oriental, provocaram também a morte de dezenas de pessoas. No dia 28 de Janeiro deste ano, as chuvas no Rwanda mataram pelo menos três pessoas e destruíram quintas e casas, sendo que no mês anterior (Dezembro de 2019) outras 12 faleceram em Kigali.

O Governo iniciou a transferência de milhares de famílias nas regiões afectadas e de risco. A agência meteorológica do Rwanda afirmou que são esperadas mais chuvas, sendo as regiões montanhosas de Kigali e do Norte do país as mais vulneráveis a deslizamentos de terra.