Fórum anti-corrupção abre na África do Sul

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, inaugura hoje um fórum anti-corrupção no sistema de saúde para prevenir, detectar e processar fraudes e outros crimes nos serviços médicos e hospitalares do país, informou ontem a Prensa Latina.

De acordo com um comunicado oficial, este órgão foi proposto na Cimeira de Saúde realizada em 2018, com um mandato do Governo para um trabalho conjunto com representantes da sociedade para reformar o sistema nacional de saúde. A apresentação oficial do Fórum ocorre no Complexo de Prédios do Governo, conhecido como Union Buildings, de Pretória.

A nota indica que a Saúde Pública como privada é vulnerável a fraudes e corrupção devido às numerosas transacções envolvidas em produtos e serviços. Nesse sentido, indica que foram detectadas inúmeras irregularidades, uma queda nos pagamentos de impostos dos departamentos governamentais, subornos, preços excessivos de serviços, má administração e qualificações fraudulentas de pessoal.