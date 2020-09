Mundo

Fórum Euro-África aproxima continentes

A directora da empresa de saúde Flying Doctors, Ola Orekunrin, considerou, sexta-feira, que a corrupção “não é um problema africano, mas global” e denunciou que “o dinheiro que sai de África acaba em bancos europeus ou asiáticos”.

Directora da empresa de saúde Flying Doctors, Ola Orekunrin

Fotografia: DR

Ao intervir no debate com o título ‘Made in Africa: Emerging & Fast Track Business’, inserido no Fórum Euro-África, que decorreu em vídeo-conferência, a partir de Lisboa, esta empreendedora nigeriana, formada em Londres, defendeu que o desenvolvimento de África tem de assentar no comércio e na alocação de capital porque “a ajuda nunca desenvolveu nenhuma economia”.

O foco da relação entre os dois continentes tem de mudar, salientou: “Temos de mudar o paradigma, deixar de pensar em aliviar ligeiramente a pobreza através da ajuda internacional e receber electricidade, capital, capacidade, menores barreiras comerciais, e focarmo-nos em criar prosperidade, e, assim, as economias desenvolvem-se e a governação acaba, também, por melhorar”.

O director do Programa Africano da Chatham House, Alex Vines, considerou que a má governação e a corrupção são dos principais entraves ao crescimento das empresas em África, defendendo o comércio em vez de ajuda. “Segundo centenas de entrevistas que fizemos em vários países africanos, as maiores impedimentos ao crescimento das empresas são a má governação e a corrupção”, disse o responsável, no debate que marcou o início do segundo e último dia do Fórum Euro-África.

Para Alex Vines, a questão da corrupção e da má governação em África só é possível de resolver, mudando o paradigma da relação com a Europa, que tem avançado de uma relação entre doador e receptor para uma relação mais comercial.

“Há um nivelamento entre a Europa e o continente africano, afastaram-se da relação doador-receptor para uma relação que enfatiza o comércio, o que é positivo, mas convém lembrar que há países que ainda precisam de ajuda ao desenvolvimento, e não há receita única que sirva todos os 54 ou 55 países em África”, disse o académico, que estuda o continente africano.