Mundo

Fórum para a Paz debate segurança global em Paris

Mais de 70 Chefes de Estado e de Governo e dezenas de organizações internacionais debatem, desde ontem, vários temas ligados à segurança global, com vista à busca de paz e soluções urgentes para o mundo actual.

Várias delegações de alto nível assistiram em Paris os festejos do fim da II Guerra Mundial

Fotografia: DR

O evento, que decorre até amanhã, foi antecedido da cerimónia do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de Novembro de 1918.

“As tensões internacionais aumentam num momento em que as soluções para os desafios globais são urgentes”, referiu a organização do Fórum.

Estão previstos mais de 80 debates e mais de 130 apresentações, de cerca de 200 oradores e 350 líderes de projectos perante a audiência de Chefes de Estado e representantes de 30 organizações internacionais, oriundos dos 105 países, convidados para estudar soluções de governação global, através do reforço do multilateralismo e da cooperação internacional.

Os Chefes de Estado aproveitam também para encontros bilaterais, mas o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, já anunciaram que não têm agenda para falar a sós, sobre a agenda que liga e divide os dois países.

Ontem, no primeiro dia do fórum, os participantes ao evento debateram questões de diálogo dos continentes sobre a governação global, antes de o assunto ser alvo de multiplicação em discussões sectoriais e seminários especializados, hoje e amanhã.Vários outros temas como “desafios de segurança na área digital”, “a manutenção da paz no ciberespaço ou as novas práticas na era digital”, serão debatidos para o entendimento da Inteligência Artificial ao longo do even-to, de acordo com a agenda das actividades.

/>O Fórum é patrocinado pelo Chefe de Estado francês, Emmanuel Macron e é orientado por uma organização não-governamental criada por um grupo de fundações, através do Ministério para a Europa e dos Negócios Estrangeiros de França.



Celebração do Armistício

A cerimónia teve início às onze horas de ontem, décimo primeiro dia do mês onze, como o cessar-fogo em 1918, com honras militares e a homenagem aos mortos, seguida do hino nacional de França, na presença de dezenas de Chefes de Estado convidados.

O Secretário-geral da ONU, António Guterres, os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o rei de Espanha, Filipe VI, estavam entre os dirigentes mundiais presentes na cerimónia no Arco do Triunfo, frente ao Túmulo do Soldado Desconhecido.

Depois do discurso do Presidente anfitrião, Emmanuel Macron, a cerimónia foi marcada por vários momentos musicais.

Do outro lado do globo, a Austrália e a Nova Zelândia realizaram cerimónias para relembrar como a Guerra matou e feriu soldados e civis em números sem precedentes. Esses países perderam dezenas de milhares de soldados distante da Europa e na brutal batalha de Gallipoli, em 1915, na Turquia.

Após a cerimónia solene junto do Túmulo do Soldado Desconhecido, teve início o Fórum de Paris sobre a Paz, em cuja abertura discursou também o SG da ONU António Guterres.