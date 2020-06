Mundo

França anuncia a morte de Abdelmalek Droukdel

Abdelmalek Droukdel, o líder da Al-Qaeda no Norte de África, terá sido morto na sexta-feira, durante uma operação levada a cabo pelas forças armadas francesas no Mali. O anúncio foi feito na própria sexta-feira pela ministra francesa da Defesa, Florence Parly, no Twitter, citada pela AFP.

Abdelmalek Droukdel, o líder da Al-Qaeda no Norte de África.

Fotografia: DR

Na primeira publicação, a ministra adianta ainda que outros “colaboradores próximos” do líder foram também abatidos. “A 5 de Junho, as Forças Armadas Francesas, com o apoio dos parceiros, neutralizaram o emir da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM), Abdelmalek Droukdal e vários dos colaboradores próximos, durante uma operação no Norte do Mali”, lê-se na publicação, acrescentando: “Esta luta essencial pela paz e estabilidade na região foi um grande sucesso”.

Noutra publicação, Florence Parly adianta que, numa operação realizada a 19 de Maio, o comandante do Estado Islâmico no Mali, Mohamed Mrabat, foi capturado. Abdelmalek Droukdel foi o responsável por vários atentados, sequestros e homicídios no continente africano. Sob sua liderança, o AQIM levou a cabo vários ataques mortais.

Em 2012, foi condenado à pena de morte por um tribunal na Argélia depois de um julgamento à revelia - em que não estava presente - por homicídio, ataques terroristas com explosivos e por pertencer a uma organização terrorista. As acusações estavam relacionadas com três ataques bombistas na capital da Argélia, Argel, em Abril de 2007, que mataram 22 pessoas e feriram mais de 200.