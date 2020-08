Mundo

França critica Embaló por ignorar a CEDEAO

A França denunciou, ontem, a fragilidade da situação política na Guiné-Bissau e lamentou a não aplicação das recomendações da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que preconizavam a formação de um novo Governo.

Presidente guineense falha compromisso de indicar vencedor das legislativas para Governo

Fotografia: DR



De acordo com a conselheira da representação permanente de França junto das Nações Unidas, no Conselho de Segurança, Nadia Fanton, citada pela Lusa, a situação política na Guiné-Bissau permanece frágil.



“França tomou nota do reconhecimento, pela CEDEAO, da vitória de Umaro Sissoco Embalo nas eleições presidenciais. Nós deploramos, no entanto, que esta transição política tenha sido realizada em violação da lei e lamentamos que as recomendações da CEDEAO, nomeadamente a formação de um novo Governo, até 22 de Maio, não tenham sido aplicadas pelo Presidente guineense”, afirmou.

A diplomata francesa sublinhou que o seu país notou com preocupação a ocupação da Assembleia Nacional Popular e do Supremo Tribunal de Justiça pelos militares bem como numerosos actos de intimidações que implicam as autoridades contra jornalistas, juízes do Supremo Tribunal de Justiça e opositores.



“Apelamos a todos os actores políticos e institucionais a continuarem o diálogo e trabalharem para a estabilidade do país, com o respeito pelo Estado de Direito e os direitos humanos.

A solução da crise política, precisou Nadia Fanton, passa por projectos consideráveis dos quais a realização das reformas preconizadas pelo Acordo de Conacri, de 14 de Outubro de 2016, a aplicação do roteiro de seis pontos da CEDEAO e a revisão da Constituição.Um braço-de-ferro opõe actualmente Umaro Sissoco Embaló, líder do partido Madem G15, e seu rival nas presidenciais, Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).



Tudo começou depois de a Comissão Eleitoral Nacional (CNE), no termo da segunda volta das eleições de 29 de Dezembro de 2019, declarar Embalo vencedor do escrutínio. De acordo com a CNE, Sissoco Embalo venceu com 53,55 por cento dos votos contra 46,45 por cento de Domingos Simões Pereira, mas este último interpôs recurso junto do Supremo Tribunal de Justiça, pedindo à CNE a reavaliação das actas das eleições presidenciais. Após verificação, a CNE confirmou a vitória de Embaló com os mesmos resultados, mas Pereira voltou a recorrer à Justiça.

Antes de o Tribunal se pronunciar sobre o contencioso, os dois campos instalaram cada um o seu Governo. Após quase quatro meses de crise, a CEDEAO reconheceu a vitória de Umaro Sissoco Embaló.



Os diferentes protagonistas da crise na Guiné-Bissau, acompanhados pelos países amigos, incluindo Senegal, e pelos parceiros (Nações Unidas, União Africana, CEDEAO, CPLP, União Europeia), assinaram a 10 de Setembro último, sob a mediação do Presidente guineense, Alpha Condé, designado pela CEDEAO, os Acordos de Conacri para a aplicação do roteiro da CEDEAO.



O documento, em dez pontos, assinado pelas diferentes partes presentes em Conacri e rubricado por outros participantes, estipula, entre outros pontos, a formação de um Governo inclusivo conforme um organograma negociado de maneira consensual com todos os partidos políticos representados na Assembleia Nacional, com base no princípio da representação proporcional.

Recenseamento para 2021



O Chefe do Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló, reuniu-se com o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambú, para abordar a realização do recenseamento eleitoral em 2021.



“Viemos aqui no quadro de uma reunião normal com o Presidente da República, abordamos questões relacionadas com o recenseamento eleitoral, que se pretende realizar no próximo ano. A CNE, enquanto entidade fiscalizadora do recenseamento, deu o seu parecer”, afirmou, aos jornalistas no final do encontro, José Pedro Sambú, citado pela Lusa.



Questionado pelos jornalistas sobre quando se realizará o recenseamento, o presidente da CNE disse que a informação é da responsabilidade do Governo.Nas declarações à imprensa, Pedro Sambú recordou que a Lei do Recenseamento Eleitoral prevê que o mesmo seja feito nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março.



O recenseamento eleitoral realizado em 2018 para as eleições legislativas e presidenciais de 2019 esteve envolto em polémica, acabando por ser auditado e certificado pelos peritos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Segundo a Lei do Recenseamento da Guiné-Bissau, é da responsabilidade do Governo, através do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, realizar o recenseamento eleitoral. O recenseamento eleitoral deve ser feito, segundo a Lei, anualmente nos meses de Janeiro e Fevereiro. No estrangeiro, o período decorre entre Janeiro e Março.