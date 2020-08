Mundo

França está preocupada com a situação no Níger

A França reuniu, hoje, o Conselho de Defesa e Segurança Nacional (CDSN), em Paris, para avaliar o suposto ataque terrorista perpetrado domingo no Níger, que fez oito mortos dos quais seis cidadãos franceses, soube a Panapress de fonte oficial, na capital francesa.

Oito trabalhadores humanitários, dos quais seis de nacionalidade francesa, o seu guia e o motorista nigerino, foram mortos a tiro, domingo, por homens armados vindos de motos à zona de Kouré, a 60 quilómetros a leste de Niamey, a capital nigerina, quando percorriam a zona que alberga as últimas girafas da África Ocidental.



A maioria das vítimas foi abatida a tiro e uma mulher que tentou fugir foi capturada e degolada, indicaram fontes de segurança nigerinas.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, no decorrer da reunião, que havia discutido com o homólogo nigerino as razões do ataque mortífero e expressou as condolências e o apoio da nação francesa às famílias e aos próximos das vítimas.



“Os dois estadistas garantem que os todos meios necessários serão disponibilizados para esclarecer as circunstâncias deste ataque mortífero. A sua determinação de continuar a luta em comum contra os grupos terroristas no Sahel permanece intacta”, sublinhou a Presidência francesa no final da reunião, sem adiantar mais pormenores.



O CDSN francês constitui um Conselho restrito, que se reúne em momentos de crises militares, particularmente no que diz respeito à condução das operações externas, e tem por objectivo coordenar a política de Segurança e Defesa que salvaguardem os interesses nacionais da França.