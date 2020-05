Mundo

França prolonga estado de emergência sanitária até 24 de Julho

O Governo francês decidiu prolongar por dois meses, até 24 de Julho, o estado de emergência sanitária em vigor para combater a epidemia de covid-19.

Fotografia: DR

Em vigor desde 24 de Março, o estado de emergência foi prolongado, já que, segundo o ministro da Saúde, Olivier Véran, o levantamento em 23 de Maio “seria prematuro”, dado que “os riscos de recuperação epidémica” estão “comprovados em caso de interrupção súbita das medidas em curso”.

O projecto de lei foi analisado em Conselho de Ministros e apresentado ontem no parlamento. O texto explica as novas condições de quarentena para as pessoas que chegam a França e para os infectados, por exemplo. Também refere a criação de um “sistema de informação” relativo aos doentes e aos que lhe estão próximos com uma duração máxima de um ano.

Assim, quem chegar ao país tem de cumprir 14 dias de isolamento, que passa a 30 dias para os viajantes que tenham diagnóstico positivo para a infecção provocada pelo novo coronavírus. Segundo Véran, aqueles que tiverem um diagnóstico positivo serão colocados em regime de isolamento em condições a serem organizadas pela administração e com base num parecer médico. Quem não concordar com o cumprimento destas regras será devolvido ao local de origem.

Apesar destas medidas de restrição para os viajantes, o ministro francês do Interior, Cristophe Castaner, assegurou que “não há um calendário” para a reabertura das fronteiras, quer dentro do espaço Schengen quer fora dele, assegurando apenas que a situação será discutida “a nível europeu” e terá um cariz “progressivo”.

Está ainda previsto no projecto de lei a criação de ficheiros sobre os doentes com covid-19, a fim de permitir a localização das pessoas com quem possam ter estado em contacto e, assim, tentar evitar a criação de novos surtos e a propagação da doença.

A França é o quinto país mais afectado pela pandemia, contando com 24.864 mortos entre 168.925 casos da covid-19 e 50.885 recuperados.