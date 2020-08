Mundo

França suspeita que ataque no nigér “foi premeditado”

Os primeiros elementos da investigação aberta sobre o ataque no Níger, no qual morreram seis franceses e dois nigerinos, sugerem que foi premeditado e dirigido contra cidadãos ocidentais.“Não sabemos nesta fase se a ONG Acted era o alvo, mas o ataque parece ter visado deliberadamente os ocidentais”, de acordo com fontes judiciais francesas não identificadas em declarações à agência Efe.

Fotografia: DR



A accão contra uma carrinha da ONG francesa, que incluía sete dos seus membros e um guia turístico, teve lugar no domingo passado numa reserva natural na região de Kouré, a várias dezenas de quilómetros a sudeste de Niamey, a capital do país.

Os seis franceses eram funcionários e voluntários da organização humanitária e tinham aproveitado um dia de folga com um dos motoristas locais para fazer um passeio por uma das regiões supostamente mais seguras do Níger, onde se encontram algumas das últimas girafas em liberdade naquela parte de África.