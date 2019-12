Mundo

França utiliza drones contra grupos armados

O Ministério da Defesa francês anunciou, ontem, a realização do primeiro ataque com veículos aéreos não tripulados (drones) armados contra grupos extremistas no Centro do Mali, tendo matado sete membros durante o fim- de- semana, noticiou, ontem, a AFP.

Fotografia: DR

A França junta-se a um grupo de países, que inclui os Estados Unidos, que recorre a esta tecnologia para o ataque a alegados grupos armados.

O lançamento deste drone armado foi feito cerca de um mês depois da colisão de dois helicópteros no Mali, no qual morreram 13 soldados durante a ofensiva contra os grupos armados. Num comunicado, o Ministério da Defesa francês refere que o ataque do drone aconteceu no sábado, durante a visita do Presidente de França, Emmanuel Macron, à vizinha Costa do Marfim, onde Paris tem uma base militar. Nesse dia, Macron anunciara que as forças francesas tinham matado 33 “extremistas”.

A ofensiva tinha como alvos grupos jhadistas na floresta de Ouagadou, onde um grupo conhecido como Frente de Libertação do Macina está activo. “Ao trabalhar num ambiente difícil, numa região densamente florestada, esta acção foi possível graças ao trabalho no terreno apoiada pela componente aérea”, referiu o comunicado do Ministério da Defesa Francês.

As forças francesas testaram de forma bem-sucedida um “drone” militar na semana passada, com a ministra da Defesa, Florence Parly, a considerar que estes veículos não tripulados são “protectores” das tropas e “eficazes contra os inimigos”. A ministra defende que a sua introdução vai permitir às tropas francesas operar com maior discrição, tendo insistido que França vai utilizar estes drones enquanto respeita as normas dos conflitos armados.