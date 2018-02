Mundo

França quer confiscar bens

Victor Carvalho

Depois de no início da semana a França ter afirmado que não reconhecia legitimidade ao Tribunal Internacional de Justiça para julgar um recurso apresentado pela Guiné-Equatorial em relação a uma decisão de um tribunal gaulês, que condenou o filho do Presidente deste país a três anos de pena suspensa, o verniz entre os dois países voltou a estalar.

Governo guineense desenvolve deligências judiciais para reaver um Palecete em Paris

Fotografia: DR

Agora é a Guiné-Equatorial a interceder junto do mesmo Tribunal Internacional de Justiça com um processo de nulidade contra o Estado francês de modo a evitar que este país “confisque ou se aproprie de bens da república”.

Trata-se de uma referência directa ao processo que envolve um luxuoso palacete arrestado durante a investigação que foi feita ao vice-presidente quato-guineense, que é também filho do presidente Teodoro Nguema.

O referido palacete foi arrestado durante as investigações às alegações de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e subornos atribuídos ao vice-Presidente equato-guineense, e que lhe valeu uma condenação em França, no ano passado, a três anos de prisão com pena suspensa.

Na referida acção, que ontem foi apresentada, os advogados que representam as autoridades de Malabo argumentam que o imóvel não pertence ao vice-Presidente mas sim à República da Guiné-Equatorial, em cujo nome aliás está registado, de acordo com a documentação exibida perante o tribunal.

“Os supostos actos correctos ou incorrectos de indivíduos, em particular, estão fora de questão”, disse o em-baixador da Guiné-Equatorial na Ho-landa (país onde funciona o referido tribunal), CarmeloNyonoNca, defendendo que o julgamento na mais importante instância judicial das Nações Unidas é um “assunto entre Estados” e não entre “um Estado e uma pessoa”.

A Guiné-Equatorial considera que o seu vice-presidente não tinha que ser investigado porque deveria ter desfrutado de imunidade diplomática, e exigiu aos juízes que a França devolva o palacete que foi “ilegalmente” confiscado.

O palacete, com cerca de 4 mil metros quadrados, em Paris, localizado numa zona nobre muito próximo do Arco do Triunfo, foi comprado em 2005 por 25 milhões de euros, a que se têm de acrescentar 12 milhões em obras. A casa foi avaliada recentemente em 107 milhões de euros.



A luta pelo palacete

Na sua argumentação jurídica, os advogados do vice-Presidente da Guiné-Equatorial referiram que o palacete funciona como um anexo da embaixada. Contudo, esta argumentação foi contestada pelos advogados do Estado francês, que alegam haver “várias inconsistências”na documentação oficial de registo do referido palacete, que terá sido feito apenaspoucos dias antes das buscas à casa efectuadas pela polícia, em Setembro de 2011.

Este mais recente “braço de ferro” entre a França e a Guiné-Equatorial começou no início desta semana quando este país apresentou um recurso no Tribunal Internacional de Justiça para anular a condenação do seu vice-Presidente por um tribunal de França, uma acção que os advogados gauleses contestam por não reconhecerem mérito a esta instância judicial para o julgar.

O veredicto da justiça francesa foi tornado público em Outubro do ano passado, com o tribunal a condenar o vice-Presidente da Guiné-Equatorial a uma pena de três anos de prisão, suspensa, e ao pagamento de 30 milhões de euros de indemnização. De acordo com a justiça francesa, na base da sentença está a prática de crimes de lavagem de dinheiro resultante de comissões de empresas e fundos públicos provenientes da Guiné-Equatorial.

Na investigação preliminar que conduziu à acusação e ao julgamento, os investigadores franceses dizem ter chegado à conclusão de que o dinheiro que era usado pelo vice-Presidente e filho do Presidente da Guiné-Equatorial não poderia ter origem legal.

Na base dessa conclusão, segundo os mesmos investigadores, estará o facto das várias centenas de milhões de euros que eram administrados em diversas operações que pertenciam, quase todas elas, aos cofres públicos da Guiné-Equatorial e entraram ilegalmente no circuito financeiro francês.

Neste momento, está a correr em tribunais da Suíça um processo idêntico a este contra o vice-Presidente da Guiné-Equatorial, com alegações de lavagem de dinheiro em operações financeiras que ocorreram em 2016, bem como no reino de Espanha, neste caso com o suposto envolvimento de outros altos dirigentes do governo da Guiné-Equatorial, dirigido pelo Presidente Teodoro Obiang Nguema.

Alunas e professores escapam a ataque

Um grupo de cerca de 100 alunas e professores de uma escola da cidade de Dapchi, no Estado de Yobe, nordeste da Nigéria, conseguiu escapar ileso a um ataque armado desencadeado por membros do grupo terrorista BokoHaram.

O ataque, que só agora foi relatado, aconteceu no domingo (dia normal de trabalho e de escola para os muçulmanos) quando os terroristas se apresentaram em cinco carrinhas empunhando armas e disparando tiros, ao mesmo tempo que atiravam engenhos explosivos artesanais.

Na altura do ataque, professores e alunos estavam a preparar pacotes com alimentos que no dia seguinte seriam distribuídos pelas aldeias vizinhas, numa das muitas acções humanitárias que o governo nigeriano está a desenvolver com a ajuda da própria população.

Os atacantes, cerca de 30, foram repelidos pelas milícias populares, que desde meados do ano passado tomaram em mãos a defesa das escolas e das aldeias da região utilizando armas e outro equipamento fornecido pelo exército.

As autoridades acreditam que os atacantes teriam dois objectivos: raptar estudantes e roubar os alimentos que estavam a ser preparados para distribuição.

Nos últimos meses o exército nigeriano tem estado a treinar e a armar milícias populares, especialmente nas aldeias mais do interior do nordeste do país, municiando-as para que sejam elas, numa primeira instância, a defenderem-se dos terroristas do BokoHaram.

Ao mesmo tempo, o governo nigeriano tem mantido negociações secretas com os rebeldes, mediadas pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha, para conseguir a libertação dos reféns que ainda estão em poder dos terroristas. À custa dessas negociações, calcula-se que mais de 500 reféns tenham já sido libertados e que mais outros milo possam também ser a qualquer momento.

De sublinhar que os terroristas têm optado por raptar, sobretudo, raparigas e professores, numa espécie de “punição santa”.