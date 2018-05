Mundo

França acolhe encontro sobre Fundo contra Sida

O Presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu acolher em França, em 2019, a conferência do Fundo Mundial de Luta contra a Sida, Tuberculose e Paludismo (FMLSTP), cujo objectivo é angariar novos fundos e mobilizar o maior número de actores para prevenir e erradicar as pandemias.

Presidente francês aprova realização de conferência em Paris

Fotografia: DR

É a primeira vez que a França, que participou na criação deste Fundo e é o seu segundo contribuinte com mais de quatro mil milhões e 200 milhões de euros em doações desde 2002, vai acolher esta importante conferência de financiamento.

“A decisão do Chefe de Estado enquadra-se no contexto do relançamento da política de solidariedade de França e da decisão de fazer da saúde, da educação e da igualdade entre as mulheres e homens as grandes prioridades do compromisso francês no mundo”, indica o Eliseu em comunicado divulgado na semana passada em Paris.

A sexta conferência de reconstituição dos recursos do Fundo Mundial deve permitir recolher financiamentos para o período 2020-2022, graças à mobilização de toda a comunidade internacional e do sector privado, promover as apostas da saúde na cena mundial e insistir na educação e na prevenção, na cobertura universal das necessidades de cuidados primários. A conferência permite progredir no objectivo da eliminação da sida, da tuberculose e do paludismo como ameaças à saúde pública até 2030, como vários países, incluindo a França, se comprometeram por meio dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), refere o comunicado.

Criado em 2002, o Fundo Mundial permitiu, graças às suas acções, evitar a morte de 22 milhões de pessoas, oferecer o acesso aos tratamentos anti-retrovirais contra o VIH/Sida a 11 milhões de pacientes e um tratamento contra a tuberculose a 18 milhões de homens e mulheres, acrescenta o comunicado.

Estas doenças e os riscos de epidemias emergentes continuam infelizmente a representar um desafio maior para a saúde mundial, às consequências humanas e económicas dramáticas, em particular nos países mais frágeis causando, em 2016, a morte de três milhões de pessoas.