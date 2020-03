Mundo

Franceses e alemães elegeram representantes municipais

Os eleitores franceses acorreram, hoje, às primeiras horas, às assembleias de voto para a primeira volta das municipais, adoptando precauções face ao novo coronavírus, noticiou a Lusa.

Fotografia: DR

Até ao meio-dia, os números do Ministério do Interior indicavam que, apenas, 18,38 por cento dos 47,7 milhões dos cidadãos inscritos em França tinham votado, face a 23,2 por cento à mesma hora em 2014.

Em Paris, a agência Lusa percorreu algumas assembleia de voto e falou com eleitores. "Ao tomarmos as medidas necessárias, ao guardar a distância e ao lavar as mãos, trazendo a nossa própria caneta, o risco é muito controlado", afirmou, antes do voto, Bernard, 60 anos, no 12º bairro de Paris, na rue Traversiere.

Bernand e a mulher, Valérie, constaram que na sua mesa de voto habitual todas as medidas de segurança sanitária impostas pelas autoridades foram respeitadas, com a disponibilização de espaços para lavar as mãos antes e depois de entrar no espaço consagrado ao voto.

"É verdade que nos deram só o envelope para votar e não houve mais interacção. Mas não há problema, toda a gente é responsável", indicou Valérie, com Bernand a indicar que mostraram os documentos de identificação e a verificação se fez à distância.

Não é só nas mesas de voto que o ambiente era diferente do habitual, as ruas da capital francesa estavam vazias.

Com o fecho de todos os estabelecimentos não essenciais, os cafés e restaurantes, normalmente repletos na manhã de domingo seja para um "expresso" ou para um pequeno almoço reforçado, não abriram e apenas via-se pessoas com carrinhos de compras segundo a reportagem da Lusa.

O Covid-19 também não afastou Giselle de 81 anos das mesas de voto. A octogenária, que vive parte do tempo fora de Paris, disse ter viajado a Paris de propósito para votar.

"Não tenho medo nenhum do vírus. Vim votar porque quero que as coisas mudem em Paris. Vim especialmente da província para votar aqui e caso não pudesse, tinha passado uma procuração", afirmou. A decisão de manter as eleições, mesmo durante o nível 3 de epidemia é compreendida por Eliane, de 77 anos, como uma opção política.

"Todos os partidos queriam as eleições e ele (Presidente Emmanuel Macron) não podia decidir sozinho. Para mim, votar é um dever cívico e não pensei duas vezes antes de vir. Todas estas medidas são normais e obrigatórias", afirmou a parisiense enquanto aguardava a sua vez de votar na rue de l'Arsenal, no 4º bairro da capital francesa.

Segunda volta

A actual autarca socialista, Anne Hidalgo, recandidatou-se e tem pela frente Agnes Buzyn, candidata do LREM que até há pouco tempo era ministra da Saúde e saiu do Governo para substituir o candidato Benjamin Griveaux, envolvido num escândalo sexual, e também Rachida Dati, candidata d'Os Republicanos, que tem vindo a subir nas sondagens.

A entrada do partido La Republique En Marche (LREM), partido que elegeu o Presidente e detém a maioria na Assembleia Nacional, nas eleições locais veio baralhar as contas municipais, assim como o enfraquecimento de formações como o Partido Socialista à esquerda ou Os Republicanos à direita. Os Verdes, após um bom resultado nas eleições europeias, têm também grandes esperanças para estas eleições locais.

Assim, cidades chave para a manutenção do controlo da política local como Paris, Lyon ou Marselha não têm um vencedor óbvio, com o LREM a seduzir muitos candidatos alternativos ou autarcas que se desentenderam com os seus partidos nos últimos anos. Outro cenário possível em muitas cidades são as alianças improváveis para a segunda volta, marcada para o próximo dia 22 de Março para quem não conseguiu mais de 50 por cento na primeira volta.

Votação na Alemanha

Na Alemanha, os eleitores do Estado federado da Baviera elegeram, também, ontem, os representantes municipais. Do mesmo modo como em quase todos os países, na Alemanha a campanha eleitoral baixou de intensidade, nos últimos dias em consequência da pandemia de coronavirus, cuja aposta passou pela utilização intensiva da Internet. O maior Estado alemão escolheu os representantes políticos para as câmaras municipais.

Se nenhum candidato obtiver mais de 50 por cento dos votos haverá uma segunda volta com data prevista para 29 de Março.

Vários partidos, incluindo a União Social-Cristã da Baviera (CSU), partido irmão da CDU da chanceler Angela e Merkel, cancelaram acções de campanha, principalmente as que estavam previstas para espaços fechados e porta-a-porta.

Na quarta-feira, os "Verdes" recomendaram às direcções distritais e locais que reduzissem, com urgência, a campanha eleitoral com o objectivo de "retardar a disseminação do vírus e proteger a população mais envelhecida e fragilizada".