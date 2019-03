Francisco da Cruz acreditado na Etiópia

Progresso e 1º de Agosto jogam hoje nos Coqueiros

Num dos derbies mais antigos da capital, o Progresso Sambizanga, sexto classificado, com 28 pontos, e o 1º de Agosto, líder com 44, abrem hoje, às 17h00, no Estádio Municipal dos Coqueiros, a 21ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola’2018/2019, cuja ronda reserva para amanhã à tarde Petro de Luanda - Sagrada Esperança, Recreativo do Libolo - FC Bravos do Maquis e Santa Rita de Cássia - Interclube.