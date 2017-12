Mundo

Frelimo reafirma vontade para a paz

A bancada parlamentar do partido Frelimo manifestou quinta-feira a sua prontidão para aprovar os instrumentos legais que se mostrem pertinentes para viabilizar os entendimentos em torno da paz efectiva em Moçambique.

Parlamento encoraja Filipe Nyusi a dialogar com Dhlakama

Fotografia: Santos Pedro | Edições Novembro

A paz efectiva vai resultar do diálogo em curso entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, o maior partido da oposição, Afonso Dhlakama.

De acordo com Margarida Talapa, chefe da bancada, a Frelimo tudo fará para que Moçambique e os moçambicanos tenham e consolidem a paz.

“Depois de ouvirmos (informação anual) o nosso Chefe de Estado, acreditamos que estão criadas as condições para que a paz efectiva, a concórdia, a tolerância e a unidade nacional se consolidem. Só em efectiva paz e com uma verdadeira reconciliação nacional poderemos tornar a Nação mais forte e coesa”, afirmou. No discurso, por ocasião da sessão solene de encerramento da VI sessão ordinária da Assembleia da República (AR), parlamento moçambicano, Talapa elogiou o Presidente Filipe Nyusi peloscontactos que tem mantido com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

Nyusi deslocou-se por duas vezes a Gorongosa, distrito onde Dhlakama se encontra. “É de justiça que reforcemos o reconhecimento ao envolvimento e colaboração do senhor Afonso Dhlakama para o bom andamento do processo de pacificação do país, apelando para que se mantenha fiel aos compromissos assumidos porque os moçambicanos merecem viver em paz”, disse. Talapa disse, por outro lado, que a tolerância zero à corrupção, à ilegalidade, ao suborno, à extorsão e a todos os desmandos que lesam o Estado devem ser actos assumidos por cada moçambicano.

Durante o seu discurso, Talapa serviu-se da ocasião para publicitar o candidato da Frelimo a eleição intercalar de 24 de Janeiro de 2018 no município de Nampula, norte do país.