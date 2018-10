Mundo

Frelimo vence autárquicas

A Frelimo venceu as eleições autárquicas de Moçambique em 44 dos 53 municípios do país, de acordo com os dados oficiais ontem divulgados.

Desconhecem-se apenas os números da vila de Malema, no norte do país, ultrapassado o prazo legal para a publicação dos resultados pelos órgãos locais, após a votação realizada na quarta-feira.

Fotografia: DR

A Frelimo manteve o poder na capital, Maputo, enquanto o principal partido da oposição, a Renamo, venceu em sete municípios, incluindo duas capitais provinciais: Quelimane e Nampula.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) manteve o poder na cidade da Beira, capital provincial de Sofala.

A Renamo contesta os números “nos quatro municípios onde a Frelimo ganhou à tangente”, Monapo, Alto Molócué, Moatize e Matola, segundo maior município do país, e ainda em Marromeu, onde alegadamente houve urnas desviadas.

Ossufo Momade, da Renamo, ameaçou no sábado abandonar as negociações de paz com o Presidente da República, devido à alegada manipulação de resultados. Um porta-voz da Frelimo apelou no mesmo dia ao principal partido da oposição que pare com "chantagens" e preserve o processo de paz.