Fretilin recorre dos resultados das legislativas

A Fretilin, segundo partido mais votado nas eleições legislativas de sábado passado em Timor-Leste, apresentou ontem ao Tribunal de Recurso, em Díli, um recurso contra a acta de apuramento nacional dos resultados, confirmaram à Lusa fontes judiciais e do partido.

Alcatiri diz que a Fretilin tem provas das irregularidades

Fotografia: DR



“O recurso foi entregue aqui hoje. Ainda está a ser considerado. O Tribunal tem 48 horas para se pronunciar, segundo a lei” confirmou uma fonte do Tribunal de Recurso timorense.

Fonte da Fretilin tinha confirmado, também, a entrega do recurso, escusando-se, no entanto, a revelar o conteúdo do mesmo.

O assunto foi uma das questões abordadas numa reunião do Comité Central da Fretilin (CCF) na sede do partido em Díli.

Na quinta-feira, o líder da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e ainda primeiro-ministro, Mari Alkatiri confirmou que o partido estava a realizar investigações a supostas irregularidades durante a votação, particularmente centradas no enclave de Oecusse.

“Quando está a decorrer a investigação ninguém fale sobre ela. E eu não vou falar sobre isso. Não falo sobre isso porque deixo os investigadores fazerem o seu trabalho”, afirmou Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), em declarações aos jornalistas.

Questionado sobre se as investigações se centravam no enclave de Oecusse, confirmou que “não é só nesse” caso, mas que as atenções se concentram “fundamentalmente” aqui.

Recorde-se que um dos resultados mais surpreendentes da votação do dia 12 ocorreu na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), em que a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), de Xanana Gusmão, bateu a Fretilin de Mari Alkatiri - que geriu a região durante vários anos - por uma diferença de mais de 11.600 votos.