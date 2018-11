Mundo

Fridolin Ambongo é novo arcebispo de Kinshasa

O Papa Francisco anunciou ontem o nome de Fridolin Ambongo como novo arcebispo de Kinshasa, substituindo no cargo Laurent Monsengwo que cessa as funções aos 79 anos de idade.

Novo arcebispo é um dos maiores críticos do Governo

Fotografia: DR

Tal como o seu antecessor, o novo arcebispo de Kinshasa é igualmente um intransigente crítico do actual poder na República Democrática do Congo, tendo participado em várias acções de contestação ao modo como está a ser gerido o processo eleitoral em curso no país.

Em Fevereiro deste ano, Fridolin Ambongo havia sido nomeado pelo Papa para desempenhar as funções de adjunto do anterior arcebispo que tinha pedido autorização para sair quando completou 75 anos, idade em que habitualmente os responsáveis da igreja apresentam a sua demissão.

O novo arcebispo de Kinshasa estudou Filosofia, antes de ser ordenado padre em Agosto de 1988, sendo considerado um “político requintado” que fez a sua aprendizagem prática na luta contra o regime de Mobutu.

Em 2015, teve problemas com o actual Presidente da RDC ao acusá-lo de ser o autor moral da repressão sangrenta contra manifestantes anti-governamentais.

No ano seguinte, foi um dos principais negociadores do Acordo de São Silvestre ao abrigo do qual deverá realizar-se as eleições previstas para o dia 23 de Dezembro.