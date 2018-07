Mundo

Fronteira entre Irlandas condiciona acordo com UE

O representante do Parlamento Europeu nas negociações para o ‘brexit’, Guy Verhofstadt, insistiu ontem que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia deve incluir uma solução de salvaguarda viável para a fronteira irlandesa.

Negociações entre os dois blocos continuam encalhadas

Fotografia: DR



Após mais uma ronda de negociações, na quinta-feira, em Bruxelas, o grupo de trabalho do PE para o ‘brexit’ reiterou que, para que o acordo de saída seja finalizado, é essencial encontrar uma solução para a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

“Como foi reconhecido pela primeira-ministra Theresa May numa carta endereçada ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em 19 de Março de 2018, o acordo deve evitar uma fronteira dura na ilha da Irlanda, proteger o Acordo de Paz de Belfast, conhecido também como Sexta-Feira Santa, e salvaguardar a integridade do mercado único, da união aduaneira, e da política comercial”, afirma o grupo, num comunicado.

A nota, assinada por Guy Verhofstadt, frisa ainda que este mecanismo ou solução de salvaguarda atende unicamente às condições específicas da ilha da Irlanda e, que em conformidade com os termos do Artigo 50º do Tratado da UE, não pode estabelecer os termos da futura relação entre o bloco comunitário e Londres.

“É premente que o Reino Unido pare de adiar a apresentação da sua própria proposta, viável e legalmente operacional, enfatizando que sem isso será impossível o PE dar o consentimento ao acordo de saída”, alerta.

O grupo estabelece ainda que “a conclusão bem-sucedida do acordo de saída, que permitirá ao Reino Unido uma retirada ordenada da União Europeia, é uma pré-condição essencial para a negociação de uma parceria futura entre os dois blocos. A fronteira entre a Irlanda do Norte, território que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, está na origem do impasse nas negociações.