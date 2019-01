Mundo

Funcionários castigados depois de usarem iPhone

A gigante chinesa das telecomunicações Huawei sancionou dois funcionários por terem utilizado um iPhone para desejar um bom Ano Novo numa publicação na conta oficial da rede social Twitter da empresa.

Numa nota interna, a Huawei informou que vai despromover um dos funcionários e reduzir o salário, enquanto o segundo não vai poder ser promovido este ano. Embora a publicação, que indicava “via Twitter para o iPhone”, tenha sido eliminada, não impediu a sua circulação nas redes sociais através de partilhas.

O erro, como explica a nota interna da Huawei, ocorreu na empresa subsidiária de marketing Sapient. A equipa desta empresa não conseguiu ligar-se à rede privada VPN virtual - um mecanismo usado na China para contornar a censura cibernética que bloqueia páginas como Twitter, Facebook ou Google -, obrigando os funcionários a utilizarem os telemóveis pessoais com recurso a um cartão SIM de Hong Kong, que lhes permite aceder a essas páginas bloqueadas em território chinês.

Em Dezembro do ano passado, as autoridades canadianas prenderam, a pedido dos Estados Unidos, a directora financeira da Huawei. Meng Wanzhou, 46 anos, foi detida em Vancouver, é suspeita pela justiça norte-americana de ter mentido a vários bancos sobre uma subsidiária da Huawei com o objectivo de obter acesso ao mercado iraniano entre 2009 e 2014.