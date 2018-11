Mundo

Funcionários das Finanças detidos por desvio de 175 mil dólares

Três funcionários da Autoridade Tributária (AT) de Moçambique foram detidos na província de Inhambane, sul do país, por desvio de 12 milhões de meticais (175 mil dólares), informou ontem o Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC).

Fotografia: DR

Sinai Lonzo, magistrado do GCCC em Inhambane, disse ao diário “Notícias” que um outro funcionário da AT se encontra a monte, depois de também ter sido indiciado no desvio.

Um contabilista, sem ligação ao Estado, também se encontra detido por ter ajudado a engendrar o esquema usado no roubo do dinheiro, acrescentou Sinai Lonzo.