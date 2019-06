Fundação Tzu Chi financia três mil “casas resilientes” em Moçambique

China anuncia fundos adicionais para abertura de linhas de crédito

O Governo chinês vai injectar dinheiro no Fundo de Desenvolvimento China-África, para alargar a linha de financiamento disponível para as companhias que investem em mercados africanos e, dessa forma, estimular o crescimento do sector privado, anunciou hoje o ministro do Comércio de Pequim, Quian Keming.