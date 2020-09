Mundo

Funeral de George Bizos teve honras de Estado

O advogado e activista dos direitos humanos George Bizos, que defendeu Nelson Mandela na luta contra o apartheid, foi homenageado, hoje, num funeral oficial especial, celebrado em Joanesburgo, encabeçado pelo Presidente da África do Sul.

George Bizos morreu no passado dia nove, aos 92 anos.

Fotografia: DR

George Bizos, que morreu no passado dia nove, aos 92 anos, dedicou a carreira profissional à luta pelos direitos humanos na África do Sul, para onde imigrou em 1941 como refugiado da Segunda Guerra Mundial com o pai. O funeral oficial foi presidido pelo Chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa.

“Uma grande árvore caiu. Uma árvore que deu sombra aos patriotas que fundaram a nossa grande nação e deu abrigo aos pobres, marginalizados e vulneráveis”, afirmou Ramaphosa, citado pela agência Efe, durante a cerimónia solene, num discurso em que destacou a humildade e o empenho de Bizos.

De origem helénica, Bizos destacou-se no auge do apartheid ao representar Walter Sisulu e Nelson Mandela, fundadores do ex-movimento de libertação, Congresso Nacional Africano (ANC), no julgamento de Rivonia.

A despedida da África do Sul a Bizos decorreu a dois tempos: primeiro numa cerimónia privada e familiar numa igreja ortodoxa grega, em Joanesburgo, e depois numa cerimónia pública no Centro Cultural Helénico, na mesma cidade. Os restos mortais de Bizos foram enterrados no cemitério de Westpark, na zona noroeste de Joanesburgo. Além da família e do Chefe de Estado, estiveram presentes no funeral de Bizos vários ministros sul-africanos e o embaixador grego na África do Sul, Roussos Koundouros.