Mundo

Furacão Michael deixa rasto de devastação

O furacão Michael, que se move da Flórida para o Estado da Georgia passou a tempestade tropical, e já matou duas pessoas, entre elas uma criança de 11 anos.

Milhares de residências foram destruídas e outras ficaram sem energia eléctrica

Fotografia: DR

O rasto de destruição deixado pelas chuvas e ventos fortes é visível, com casas destruídas, bairros inundados e milhares de residências sem energia eléctrica.

Um homem morreu quando uma árvore caiu sobre uma casa em Greensboro, no estado da Flórida, e a criança, de 11 anos morreu na Georgia.

Conta a CNN que se sabe que algo caiu sobre a casa em que a menina se encontrava, no condado de Seminole.

O fenómeno é a terceira tempestade mais forte de sempre a passar pelos Estados Unidos, desde o furacão Andrew em 1992.

Segundo o Centro Nacional de Furacões, está previsto que Michael volte a ficar mais forte a qualquer momento e à medida que se move para a costa Este e se torna um ciclone pós-tropical.



Milhares de deslocados na Índia

Na Índia, duas pessoas morreram e mais de 300 mil foram desalojadas devido a um forte ciclone que atingiu ontem o leste do país causando enormes danos em casas, quedas de árvores e postes de electricidade.

/>O ministro do Trabalho de Andhra Pradesh, Kinjarapu Acchan Naidu, adiantou que uma mulher morreu após ser atingida por uma árvore.

Um homem morreu quando a casa onde vivia desabou no distrito de Srikakulam na sequência das fortes chuvas, de acordo com o ministro.

Segundo o Departamento Meteorológico da Índia, a tempestade ciclónica Titli, ou Butterfly, com ventos de 150 quilómetros por hora, causou chuvas fortes nos distritos costeiros a leste de Orissa e algumas zonas do estado vizinho Andhra Pradesh.

As escolas foram fechadas e as viagens aéreas e ferroviárias foram reduzidas. As autoridades também instalaram mais de 800 abrigos que reabastecem com alimentos.Várias cidades e aldeias do distrito de Gajapati estão sem electricidade e ligações telefónicas e algumas estradas estão bloqueadas.

As fortes chuvas também atingiram o distrito de Srikakulam, no estado de Andhra Pradesh, na fronteira com Orissa, afectando a circulação ferroviária e a rodoviária.