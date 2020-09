Mundo

Gâmbia reabre aeroporto de Banjul no próximo mês

O Aeroporto Internacional de Banjul reabre as suas portas até finais de Outubro próximo, em virtude de regulamentações sanitárias estritas contra a propagação do novo coronavírus, declarou no último fim de semana o Ministério dos Transportes, Obras Públicas e Infra-estruturas.

Aeroporto de Banjul volta a receber aviões e passageiros

Fotografia: DR

Num relatório, a que a PANA teve acesso, o Ministério frisou que a reabertura deste aeroporto é importante para a época turística na Gâmbia, prevista para o período de Outubro próximo a Abril de 2021. Durante esse período, o aeroporto ocupa-se habitualmente dum tráfego importante em termos de passageiros, frete e movimentos de aviões.

De acordo com o relatório, em caso de reabertura do aeroporto, medidas de prevenção e de atenuação devem ser tomadas, tais como a quarentena sanitária, a fim de reforçar a segurança e a eficácia das operações de transporte aéreo e as das tripulações. Todos os viajantes, à chegada ou na partida, devem ter um certificado de teste PCR Covid-19 negativo, emitido 72 horas antes da sua chegada ou partida de Banjul.

O relatório indica, entre outras medidas, que as companhias aéreas não devem transportar para o aeroporto da Gâmbia um passageiro que não apresente um certificado negativo do teste de Covid-19. Ele sublinha que todos os trabalhadores do aeroporto devem fazer verificar a sua temperatura antes e após o trabalho, em conformidade com as directivas da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

Câmaras de imagem térmica serão instaladas nas entradas principais utilizadas pelos trabalhadores do aeroporto para o controlo da sua temperatura, e o Governo apoiará o fornecimento de equipamentos de protecção individual (EPI), nomeadamente máscaras faciais.