Mundo

Gâmbia: Yahya Jammeh acusado de “lavagem de dinheiro”

O ex-Presidente da Gâmbia Yahya Jammeh usou dinheiro de subornos e fundos do Estado para comprar uma mansão num subúrbio de Washington, segundo um processo judicial que visa apreender a propriedade pelas autoridades dos Estados Unidos.

Justiça norte-americana investiga origem dos fundos do ex-Presidente da Gâmbia e família

Fotografia: DR

De acordo com a CNN, na queixa, apresentada esta semana, o ex-Chefe de Estado daquele país da África Ocidental é, ainda, acusado de ter conspirado para “lavar” cerca de 3,5 milhões de dólares de “receitas de corrupção”, através da compra da mansão, em Potomac, Maryland. Jammeh tinha 29 anos quando chegou ao poder na Gâmbia, na sequência de um golpe militar, em 1994, e governou o país durante mais de 22 anos.

O antigo Presidente e a mulher, Zineb Jammeh, fugiram para o exílio na Guiné Equatorial depois de ter perdido as eleições presidenciais de Dezembro de 2016 para Adama Barrow. Durante o longo mandato como Presidente, adquiriu, pelo menos, 281 propriedades e operava mais de 100 contas bancárias privadas, directamente, ou através de empresas ou fundações, nas quais tinha acções ou interesses, de acordo com o processo civil do Departamento de Justiça norte-americano.

“Nem Jammeh, nem a esposa, Zineb, parecem ter rendimentos familiares que expliquem como adquiriu estes bens”, refere o processo. Os filhos do casal frequentaram escolas na zona de Washington depois de a família ter comprado, em 2010, a mansão em Potomac, em nome de um fundo, por 3,5 milhões de dólares, de acordo com a queixa.

Um empregado de uma empresa petrolífera terá feito um depósito de cerca de um milhão de dólares em dinheiro numa conta para aquele fundo, menos de um mês antes da venda do imóvel, refere o processo. O funcionário, não identificado, abriu uma conta bancária em nome de um fundo um dia após a empresa petrolífera ter recebido a “confirmação” dos direitos de monopólio de importação de combustíveis na Gâmbia, adianta a queixa.

“Esta acção demonstra que os Estados Unidos não permitirão que os criminosos lucrem com os crimes e procurarão justiça para as vítimas, tanto aqui como no estrangeiro”, disse o procurador Robert Hur, numa declaração.

Comissão judicial

Yahya Jammeh não foi acusado, até agora, de quaisquer crimes nos EUA, mas a queixa do Departamento de Justiça refere que uma comissão judicial, criada pelo Governo da Gâmbia, recomenda acusações criminais ao antigo Presidente. A comissão alega que Jammeh desviou ou roubou o equivalente a mais de 300 milhões de dólares de contas públicas.

Além disso, Jammeh, prossegue, aceitou subornos e pagamentos em troca da concessão de direitos de monopólio a empresas de sectores importantes da economia da Gâmbia, refere a queixa. Um relatório de Março de 2019, de um grupo de investigação chamado Projecto de Relatório do Crime Organizado e da Corrupção, referia que “Jammeh e aliados” saquearam quase mil milhões de dólares de recursos de madeira e fundos públicos da Gâmbia.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Jammeh, em 2017, afirmando que “tem uma longa história de envolvimento em graves violações dos direitos humanos e corrupção”. “Jammeh criou um esquadrão de terror e assassinatos chamado Junglers que reportava directamente a ele”, diz um comunicado do Departamento do Tesouro, acrescentando que aquela força foi utilizada para “ameaçar, aterrorizar, interrogar, e matar indivíduos que Jammeh avaliou como ameaças”.