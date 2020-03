Mundo

Garimpeiros atacam seguranças numa mina

Um grupo de garimpeiros ilegais feriu, ontem, três seguranças e incendiou uma viatura, numa mina de rubis em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, disse à Lusa a Polícia.

As autoridades da empresa suspeitam que se trata de uma rede de tráfico internacional

Fotografia: DR



As vítimas eram seguranças da Montepuez Ruby Mining (MRM), que detém 33 mil hectares de concessão para exploração de rubis em Montepuez, na província de Cabo Delgado.

“Eles usaram picaretas e catanas para nos ameaçar. Iam ferir-me na cabeça, mas eu trazia um chapéu, então a picareta escorregou e rasgou todo o meu lábio”, disse Custódio Juliano, um dos seguranças feridos, citado pelo canal Stv. As vítimas permanecem internadas no Hospital Provincial de Pemba.

A avaliar pela estratégia dos garimpeiros a empresa suspeita que se trata de um grupo de “pessoas preparadas militarmente” e pertencentes a uma rede de tráfico internacional, segundo fonte da Montepuez Ruby Mining citada pela Stv.

A Montepuez Ruby Mining apresenta-se como a principal investidora na extracção de rubis em Moçambique, detida em 75 por cento pela Gemfields e em 25 por cento pela Mwiriti Limitada.

A empresa tem alertado para as consequências do garimpo ilegal na região, denunciando o que classificou de “escravatura moderna” a que muitos jovens são sujeitos, a mando de traficantes de pedras preciosas no mercado internacional, nas jazidas dentro da concessão da empresa.

No dia 26, 11 garimpeiros ilegais morreram devido ao desabamento de terra na mesma mina. A mina de Montepuez foi notícia a nível internacional no ano passado devido a um processo judicial. Em Janeiro de 2019, a Gemfields aceitou pagar um acordo extrajudicial de 8,3 milhões de dólares para pôr termo a 273 queixas de mortes, espancamentos e outras violações de direitos humanos junto à mina, executadas por segurança privada e polícias entre 2011 e 2018. A firma admitiu os acidentes, mas nunca a responsabilidade pelos mesmos.



Corpos baleados

Dois corpos, com sinais de terem sido baleados, foram encontrados no domingo perto da capital provincial de Cabo Delgado, Norte de Moçambique, disse à Lusa uma fonte da Polícia, que investiga o caso.

“As vítimas foram mortas a tiro e foram encontradas pela população em Metuge”, um distrito a 39 quilómetros do centro de Pemba, capital provincial, disse o porta-voz da Polícia de Moçambique (PRM) em Cabo Delgado, Augusto Guta.

Os corpos eram de dois jovens e foram encontrados no domingo, num local deserto, pela população. “Não há muitos detalhes no momento, na medida em que as investigações decorrem. É prematuro associar o caso aos ataques protagonizados por grupos armados em Cabo Delgado, embora tenhamos tido, nesta semana, informações que davam conta de que os rebeldes ameaçaram matar pessoas que se recusavam a ingressar para as suas fileiras”, afirmou o porta-voz.

Desde Outubro de 2017, os distritos da província de Cabo Delgado, onde estão instalados os mega-projectos de gás natural, têm sido alvo de ataques armados de grupos desconhecidos, tendo as incursões já provocado, pelo menos, 350 mortos, afectando mais de 155 mil pessoas.

Na semana passada, o comandante-geral da Polícia moçambicana, Bernardino Rafael, pediu o envolvimento das comunidades para evitar o recrutamento de jovens por grupos que têm protagonizado os ataques na região.

“Pedimos às comunidades para alertar a juventude para evitar ser recrutada para engrossar as fileiras dos malfeitores”, disse Bernardino Rafael, falando num encontro com líderes comunitários na província de Cabo Delgado.

Os ataques têm incidido sobre aldeias e distritos do Norte da província e nunca houve registo de uma incursão na capital provincial.

Nunca houve uma reivindicação da autoria dos ataques, com excepção para comunicados do grupo “jihadista” Estado Islâmico, mas cuja presença no terreno os especialistas e as autoridades consideram pouco credível.