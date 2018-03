Mundo

Genebra acolhe em Abril conferência de doadores

Uma conferência internacional de doadores com o objectivo de angariar 1,37 milhões de euros para fazer frente à crise humanitária na República Democrática do Congo realiza-se a 13 de Abril, em Genebra, anunciou fonte das Nações Unidas.

Violência e crise humanitária são motivos de preocupação da comunidade internacional

Fotografia: REUTERS | Kenny Katombe

A informação foi prestada quinta-feira, à imprensa, pelo coordenador humanitário adjunto da ONU na RDC, Julien Harneis.

O valor que as Nações Unidas precisam para as suas operações humanitárias na RDC, em 2018, representa o dobro dos fundos solicitados em 2017, disse, justificando o facto de na República Democrática do Congo estar-se perante urgências e crises que afectam directamente as populações.

Harneis que revelou o facto no termo de uma visita de seis semanas nas diferentes zonas de conflito, no Leste e Centro do país, indicou que a ONU espera, não apenas financiamentos, mas também assistência técnica.

A 17 de Janeiro, a ONU lançou um apelo de financiamento de 1,68 milhões de dólares para ajuda às populações congolesas, estimando que a situação tinha atingido o ponto de ruptura.

Antiga colónia belga independente desde 1960, a RDC - com mais de 77 milhões de habitantes -, vive uma instabilidade crónica, provocada por sucessivas crises, política, de segurança e humanitária.

Em Dezembro de 2017, o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF) revelou que pelo menos 400 mil crianças menores de cinco anos sofrem de malnutrição aguda e severa e podem morrer em 2018, caso não forem assistidas através de intervenções sanitárias e nutricionais, na região do Kasai (Centro).

Um conflito entre as forças governamentais e milícias devastou o Kasai, entre Setembro de 2016 e os primeiros meses de 2017. Um outro confronto entre os bantu e os pigmeus causou dezenas de milhares de deslocados, no Tanganyika.

Os Kivu Norte e Sul (Leste) vivem a violência de grupos armados há mais de 20 anos, enquanto que, desde o final de 2017, é notado o ressurgimento de conflitos inter-comunitários, no Ituri (Nordeste).

O clima político é particularmente tenso por causa da continuação do Presidente Joseph Kabila no poder, cujo último mandato terminou em Dezembro de 2016.

Desde Janeiro último, várias cidades da RDC têm sido palco de protestos massivos por vezes mortais organizados por grupos religiosos.

A Igreja Católica local tem organizado várias manifestações contra a manutenção de Kabila no poder, e exige que o Presidente congolês assuma publicamente que não vai candidatar-se a um terceiro mandato.

Recentemente, na sequência da pressão interna e da comunidade internacional, o Governo de Kabila e a oposição assinaram, sob mediação do episcopado congolês, um acordo que previa a realização das presidenciais antes do final de 2017, mas a comissão encarregada de organizar a votação programou-a para 23 de Dezembro deste ano.



Eleições credíveis

Uma instituição universitária norte-americana defendeu quinta-feira que a ONU deve suspender o apoio ao processo eleitoral na República Democrática do Congo se, até ao fim do ano, estiverem por reunir as condições para uma votação “credível”.

A sugestão está contida num relatório do Grupo de Estudos sobre o Congo (GEC) da Universidade de Nova Iorque, que recomenda também ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que tenha como “principal prioridade” a credibilização das eleições no país africano.

O relatório surge também numa altura em que a ONU está a analisar a renovação do mandato da Missão das Nações Unidas no Congo (Monusco), para o que vai ter de aprovar uma resolução até 31 deste mês.

“Tal implica definir condições claras para o apoio da Monusco ao processo eleitoral, com a garantia de autorização para manifestações da oposição, a libertação de presos políticos e o fim da controversa multiplicação de partidos políticos”, refere o GEC, que agrupa um painel de reconhecidos especialistas internacionais.

Segundo o GEC, a multiplicação de partidos no país deve-se sobretudo a cisões de elementos das forças políticas da oposição, que criam novas formações para a dividir, aparentemente “mandatados” pelo campo governamental.

“Se as condições não estiverem reunidas, a Monusco deve suspender o apoio” à comissão encarregada de organizar eleições na República Democrática do Congo (RD Congo), refere-se no documento.

Por outro lado, os investigadores do GEC recomendam ainda à Monusco limitar a participação em operações militares com o Exército congolês, tendo como ponto de partida condições “bem definidas”, como uma planificação conjunta e uma estratégia comum de protecção de civis.