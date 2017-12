Mundo

General reformado é vice da ZANU-PF

O antigo chefe do Exército do Zimbabwe que liderou em Novembro a operação que culminou com a renúncia do Presidente Robert Mugabe foi nomeado vice-presidente do partido no poder, anunciou sábado a Presidência.

O general Constantino Chiwenga foi nomeado “com efeito imediato” para ajudar o novo Presidente do país, Emmerson Mnangagwa, a liderar o partido ZANU-PF, afirmou o porta-voz presidencial, George Charamba, num comunicado.

O ex-ministro da Segurança Interna, Kembo Mohadi, também foi nomeado vice-presidente do partido. O general Chiwenga passou à reforma na sequência de um decreto presidencial divulgado a semana passada. Outros oficiais generais na reforma foram nomeados para integrar o Governo. Apoio das autoridades desde a independência do país em 1980, os militares intervieram na noite de 14 para 15 de Novembro nas ruas de Harare para denunciar a demissão por Mugabe do seu então vice-presidente Emmerson Mnangagwa. Colocado em prisão domiciliar, o ex-presidente de 93 anos renunciou uma semana depois, num processo negocial apadrinhado pela Igreja Católica.

O golpe militar, segundo fontes zimbabweanas, foi para impedir a primeira-dama Grace Mugabe de suceder ao marido. Foi ela quem forçou a demissão do vice-presidente, considerado até então como o seu braço-direito.

Mnangagwa tomou posse como Presidente interino até as eleições programadas para meados de 2018.