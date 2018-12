Mundo

Genro do Presidente detido por posse Ilegal de armas

Mindia Gogochuri, um dos genros do Presidente da Geórgia, Giorgi Margvelashvili, foi detido ontem por posse ilegal de armas, segundo informações do Ministério do Interior do país.

Fotografia: DR

Gogochuri, de 29 anos, foi detido com um amigo num apartamento alugado em Saburtalo, o bairro mais exclusivo da capital georgiana, disse à Agência Efe, um porta-voz do ministério.

No imóvel, a Polícia apreendeu um colete à prova de balas e ao lado do prédio foram encontradas duas pistolas, das quais supostamente Gogochuri

e o amigo se desfizeram momentos antes de serem capturados.

Os detidos são acusados de compra e posse ilegal de armas, além de ocultação de actos delitivos, crimes que o código penal do país pune com até três anos de prisão. Não é a primeira vez que o genro do Presidente Margvelashvili, cujo mandato termina no próximo dia 16, aparece nas páginas policiais. Em duas ocasiões, este ano e em 2017, esteve envolvido em tiroteios, que lhe provocaram ferimentos.