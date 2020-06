Mundo

George Floyd vai hoje a enterrar

Manifestações massivas decorrem pelas cidades dos Estados Unidos (e não só) há quase duas semanas e não mostram sinais de estarem perto de acabar.

Fotografia: DR

As marchas que decorreram no fim-de-semana, reuniram o maior número de pessoas desde que tiveram início, especialmente na capital norte-americana, segundo a CNN.

As palavras 'Black Lives Matter' (Vidas Negras Importam) ganharam força e são agora entoadas em países como Alemanha, Itália, França, Portugal e Reino Unido, Canadá Austrália e várias cidades pequenas no mundo inteiro.

Manifestantes pedem fim da Polícia. Mayor não concorda e é apupado. Os manifestantes querem que se encerre o Departamento da Polícia de Minneapolis, envolvida na polémica morte do cidadão afro-americano George Floyd.

Em Minneapolis, cidade que acabou por ser o alvo de um dos momentos de maior contestação, os manifestantes pediram o fim do Departamento de Polícia, um apelo com o qual o presidente da Câmara, Jacob Frey não concordou.

Acto seguido, deslocaram-se a casa do próprio, exigindo-lhe o fim do Departamento da Polícia de Minneapolis, mas Jacob Frey respondeu que não concordava com a ideia gerando evolta junto da multidão , que começou a apupá-lo, gritando “vergonha”.

Milhares de pessoas em Houston

Milhares de pessoas são esperadas, hoje, em Houston, no Texas, para o enterro de George Floyd, homem negro que se transformou no símbolo da luta contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. O corpo de George Floyd chegou, ontem, a esta cidade, onde reside a família, depois das cerimónias fúnebres que começaram na quinta-feira, em Minneapolis, Estado de Minnesota, cidade onde morreu.

A Assembleia Municipal da cidade votou a favor do desmantelamento do Departamento da Polícia, o que significa que o financiamento das forças de segurança fica suspenso após o caso da morte de George Floyd.

O objectivo é refundar os alicerces da Polícia de Minneapolis, promovendo a segurança da comunidade e repensando a forma como os agentes respondem às situações de emergência.

ANC lança campanha “Sexta-feira Negra”

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul, anunciou, ontem, o lançamento da campanha “Sexta-feira Negra” em resposta ao “assassínio hediondo” de George Floyd e ao “racismo institucionalizado” nos Estados Unidos, em casa, na China ou onde se manifeste.

Segundo uma declaração do ANC, citada pela BBC, o Presidente Cyril Ramaphosa oficializa, este fim-de-semana, o lançamento da campanha que apela a que as pessoas usem o preto às sextas-feiras, em solidariedade.

A campanha pretende, também, chamar a atenção para as “mortes de cidadãos às mãos das forças de segurança” na África do Sul, que continua a ser um dos países mais desiguais do mundo, um quarto de século após o fim do sistema racista do apartheid. “O demónio do racismo continua a ser um flagelo para a alma da nossa nação”, lê-se na declaração do ANC.

Índices de violência e racismo disparam

Dados de diferentes estudos comprovam que a Polícia norte-americana dispara, mata e aprisiona mais vezes por comparação com outros países. Em 2018, mais de mil pessoas morreram às mãos da Polícia nos EUA, enquanto no Reino Unido há a registar apenas três vítimas. Para além disso, os afro-americanos têm três vezes mais probabilidade de serem vítimas de violência policial nos EUA e representam um terço da população prisional do país.

Nas últimas semanas, as ruas dos Estados Unidos têm sido palco de protestos contra a morte de George Floyd, o afro-americano asfixiado por um Polícia na cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota e muitas vezes terminaram em confrontos entre a Polícia e os manifestantes.

Floyd, de 46 anos, é apenas uma das muitas vítimas mortas todos os anos às mãos das forças policiais norte-americanas. Comparativamente com outros países desenvolvidos, incidentes como este são raros.

Uma análise do “Bureau of Justice Statistics” aos meios de comunicação concluiu que foram registadas 1.348 potenciais mortes relacionadas com detenções entre Julho de 2015 e Março de 2016 nos EUA, o que representa uma média de 135 mortes por mês ou quatro por dia. No Reino Unido, por exemplo, apenas 13 pessoas morreram durante ou na sequência de uma detenção num período próximo, de acordo com o Ministério da Administração Interna.

Para além disso, o número de mortes às mãos de agentes policiais é muito mais elevado nos EUA do que nos restantes países. Segundo dados do FBI, 407 pessoas foram vítimas de “homicídio justificável” em 2018, o que revela um declínio em comparação com os anos anteriores.

No entanto, os homicídios considerados “justificáveis” não incluem todas as vítimas de violência policial e o número real ascende o milhar, de acordo com outras fontes de informação como o “Washington Post” ou o “Mapping Police Violence”.

Em comparação, na Alemanha apenas há registo de 11 pessoas mortas a tiro pela Polícia e no Reino Unido apenas de três. Olhando para a questão racial, os números também revelam que entre as vítimas de violência policial estão, na grande maioria, afro-americanos. De acordo com um estudo publicado no “American Journal of Health”, homens negros têm três vezes mais probabilidade de serem vítimas de violência policial do que homens brancos. Em 2018, nos EUA, foram detidas mais de 10 milhões de pessoas.

Além disso, os EUA têm a maior população carcerária do mundo, bem como a maior taxa de prisão por habitante. Os 2,2 milhões de reclusos ultrapassam o conjunto da população de Washington, Boston e Miami. Em 2018, a população prisional equivalia a 655 em cada 100 mil pessoas nos EUA, um número bastante díspar dos restantes países do G7. No Reino Unido, a população carcerária era de 140 em cada 100 mil, em Itália de 98 e na Alemanha de 75.

Um terço do total da população prisional nos EUA é afro-americana. Um gráfico da CNN demonstra que apesar de representarem apenas 12 por cento da população norte-americana, os afro-americanos representam 33 por cento da população prisional.

No Reino Unido e no Canadá, por exemplo, existe também uma desigualdade nas percentagens, mas não à escala dos EUA. Em Londres, a população negra representa três por cento da população total do país, mas em termos prisionais correspondem a 12 por cento. Já no Canadá, nove por cento da população prisional é negra, apesar de representarem apenas quatro por cento da população do país norte-americano.

Os dados reflectem um cenário claro e preocupante de violência policial e racismo nos EUA e são o motivo das manifestações que têm ocorrido no país. A morte de Floyd mergulhou os EUA numa onda de protestos e violência que continua a ser visível nas ruas por todo o país e também em todo o mundo. Desde o início, nos EUA, mais de nove mil pessoas foram detidas e as autoridades impuseram recolher obrigatório em várias cidades.