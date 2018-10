Mundo

Georgianos vão à segunda volta nas eleições

Os georgianos vão a uma segunda volta das eleições presidenciais, uma vez que nem a candidata da maioria, Salomé Zurabishvili, nem o opositor Grigol Vashadze conseguiram superar a barreira dos 50 por cento para atingir a maioria absoluta do escrutínio de domingo, segundo resultados parciais divulgados ontem.

Salomé Zurabishvili

Fotografia: DR

Com 50,53 por cento dos votos escrutinados, a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, de 66 anos, alcançou 32,82 por cento, enquanto o também ex-chefe da Diplomacia georgiana, de 60 anos, conseguiu 37,68 por cento, de acordo com os dados oficiais divulgados pela Comissão Eleitoral Central (CEC). Apesar de um resultado muito próximo, Salomé Zurabishvili manifestou-se horas antes “muito feliz” pelos valores obtidos, enquanto o seu adversário declarou que ganhou, face “às falsificações, a compra massiva de votos” e o “apoio oficial prestado” à franco-georgiana.

O presidente do Parlamento georgiano, Irakli Kobajidze, adiantou que, apesar de Zurabishvili ter liderado a votação, já se pode dizer que “haverá uma segunda volta” das presidenciais. Votaram 1,6 milhões dos 3,5 milhões de eleitores na primeira volta.