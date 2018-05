Giuseppe Conte proposto para chefiar Governo

Germano Almeida vence Prémio Camões

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida venceu o Prémio Camões 2018, foi anunciado segunda-feira, após reunião do júri, no Hotel Tivoli, na avenida da Liberdade, em Lisboa Nascido em 1945 na ilha da Boavista e a viver actualmente no Mindelo, Germano Almeida é autor de obras como “A ilha fantástica”, “Os dois irmãos” e “O testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo”, estes dois últimos já adaptados para cinema.