Mundo

Global Witness: Mais defensores do ambiente foram mortos

Pelo menos 212 defensores do ambiente foram assassinados em 2019, “um novo recorde”, segundo a ONG britânica Global Witness.

Fotografia: DR



“No momento em que precisamos de proteger particularmente o planeta contra indústrias destrutivas e emissoras de CO2, os homicídios de defensores do ambiente ou de terras (indígenas) nunca foram tão numerosos, desde o início da contagem em 2012”, observou a ONG.

Em causa está a morte de líderes indígenas, guardas florestais responsáveis pela protecção da natureza ou activistas comuns que lutam contra o desmatamento, envolvidos no combate às práticas em minas ou em oposição a projectos agro-industriais.



O relatório anual, publicado ontem, assinalou que foi ultrapassado o recorde de 2017, quando se registaram 207 mortes. Em 2019, metade dos assassínios ocorreu em dois países: Colômbia, que, com 64 vítimas, ocupa a liderança na América Latina, e Filipinas, com 43 mortos. Representantes de povos indígenas (40% dos mortos em 2019) “enfrentam um risco desproporcional de represálias” quando lutam para defender “as suas terras ancestrais”.