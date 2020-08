Governo afegão começa a libertar últimos 400 prisioneiros talibãs

O Dia Mundial do Leão: O “Rei da selva” está em risco

O Panthera leo, mamífero carnívoro da família Felidae, que pode ser encontrado na África Subsahariana e na Ásia - cujo mais antigo registo fóssil, achado na Garganta de Olduvai, na Tanzânia, data do Pleistoceno Inferior, cerca de 1,5 milhões de anos -, conhece nos últinos 50 anos uma verdadeira razia, devido à caça ilegal e à destruição do seu habitat. Estima-se que existam apenas 20 mil indivíduos no Mundo.