Governo britânico oficializa renúncia a prolongar transição pós-Brexit

Covid-19: Mais de mil milhões de Kwanzas necessários para o reinício das aulas no Bié

A província do Bié necessita de mais de 1,7 mil milhões de kwanzas para criar as condições para o reinício das aulas do ano lectivo 2020/2021, revela um relatório apresentado quarta-feira, no Cuito, durante a reunião técnica da Comissão Provincial de Prevenção e Combate à Covid-19.