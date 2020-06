Mundo

Governo chinês reforça segurança junto à fronteira com a índia

A China reforçou as suas tropas junto à fronteira com a Índia com alpinistas e lutadores de artes marciais mistas, pouco tempo após um confronto mortal em meados deste mês, segundo os meios de comunicação estatais.

China reforça os seus homens junto à fronteira com a Índia

Fotografia: DR

Em meados de Junho, as tropas dos dois gigantes asiáticos envolveram-se em violentos confrontos, no vale de Galwan, no Oeste dos Himalaias, que resultaram na morte de 20 militares indianos. A China não confirmou se houve baixas entre as suas fileiras, em resultado daquele que foi o pior confronto entre os gigantes asiáticos desde 1962.

Segundo o jornal chinês “Diário da Defesa”, um jornal militar oficial, cinco novas divisões da milícia, incluindo lutadores de artes marciais mistas e alpinistas que participaram na equipa que transportou a Tocha Olímpica ao topo do Everest, foram apresentados em 15 de Junho, durante uma inspecção oficial em Lhasa.

O canal de televisão nacional CCTV divulgou imagens de centenas de soldados em formatura na capital do Tibete, na região próxima da fronteira com a Índia.

O envio das milícias, incluindo os elementos de artes marciais mistas, “vai melhorar muito a organização e a força de mobilização” das tropas bem como a “velocidade de resposta”, referiu Wang Haijiang, comandante da Zona Regional Militar, citado pelo jornal.

Os milicianos foram recrutados para “fortalecer a fronteira”, sublinha o “Jornal Diário da Defesa” num artigo publicado na semana passada na rede social WeChat, segundo avançou a agência France-Presse. O jornal não estabelece nenhuma relação directa entre este reforço junto à fronteira e as tensões com a Índia.

Na quinta-feira, a Índia anunciou que intensificou o envio de tropas para a região. A China reivindica 90 mil quilómetros quadrados de território no Nordeste da Índia. A Índia diz que a China ocupa 38 mil quilómetros quadrados de território no planalto de Aksai Chin, na região dos Himalaias.

uma parte contígua da região de Ladakh.

A Índia declarou unilateralmente Ladakh um território federal em Agosto de 2019. A China foi dos poucos países a condenar fortemente a medida, referindo-a em fóruns internacionais, incluindo no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A ONU instou os dois lados a “exercerem máxima contenção”.