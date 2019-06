Mundo

Governo confiante no diálogo com alta-comissária da ONU

O Governo venezuelano mostrou-se determinado em estabelecer um “diálogo construtivo” com a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que nesta semana efectua uma visita a Caracas.

Fotografia: DR

Michelle Bachelet “poderá verificar os amplos e históricos esforços do Governo bolivariano para promover e garantir os direitos humanos do povo venezuelano”, lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros divulgado sexta-feira.

Na mesma nota, o Ministério disse estar confiante em estabelecer um “diálogo construtivo” com o gabinete presidido por Bachelet, além de aprofundar os “mecanismos de cooperação e de assistência”.

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos efectua uma visita de três dias a Caracas a partir de quarta-feira, onde vai reunir-se com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e com Juan Guaidó, autoproclamado Presidente interino.

Por outro lado, salientou o Executivo venezuelano, Bachelet pode também verificar “as repercussões negativas” das sanções estabelecidas pelo Governo norte-americano, desde o ano passado.

Segundo a agência das Nações Unidas para os Refugiados, mais de quatro milhões de pessoas já saíram do país, desde 2015, com mais de um milhão destes a terem fugido desde o passado mês de Novembro, em resultado da grave crise económica e social.