Governo da Guiné Equatorial apresenta demissão em bloco

O Governo da Guiné Equatorial, liderado pelo Primeiro-Ministro, Francisco Pascual Obama Asue, apresentou a demissão em bloco, segundo o porta-voz do Executivo, que confirmou informações veiculadas desde o fim da tarde de sexta-feira pela imprensa local.

Fotografia: DR

Em declarações aos jornalistas, segundo a Lusa, o ministro da Comunicação e porta-voz do Governo em funções, Eugenio Nze Obiang, disse que o pedido de demissão do Executivo aconteceu durante uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, presidida pelo Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que decorreu no Palácio do Povo, em Malabo, capital.

Durante a reunião, o Primeiro-Ministro, Francisco Pascual Obama Asue, informou a Obiang que os membros do Governo punham os cargos à disposição para que o Chefe de Estado e Presidente do Conselho de Ministros “tenha liberdade para dirigir melhor a próxima fase” do desenvolvimento no país.

O Presidente da República lamentou que o Governo demissionário não tenha cumprido os objectivos programáticos, o que “provocou uma situação de crise que exige medidas urgentes”, segundo o porta-voz. O Governo demissionário tinha sido nomeado em Fevereiro de 2018 e contava com 25 ministros.

O Primeiro-Ministro cessante, responsável pela coordenação administrativa, exercia o cargo desde Junho de 2016, quando foi nomeado por Obiang, depois de anteriormente ter sido ministro dos Desportos e Juventude, da Economia, e do Progresso Social e Saúde.

O Presidente da Guiné Equatorial, de 78 anos, deverá agora nomear um novo Governo.