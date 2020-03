Mundo

Governo decide atribuir novos títulos de terra

O Governo moçambicano prevê atribuir mais de 3,3 milhões de títulos de terra nos próximos cinco anos, mais do que o dobro entregue entre 2015 e 2019, refere a proposta do Programa Quinquenal do Governo (PQG), consultada ontem pela Lusa.

Executivo moçambicano privilegia agricultores

Fotografia: DR

A meta de atribuição de Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), como são conhecidos em Moçambique, é referida na tabela dos “Indicadores e metas da gestão sustentável dos recursos naturais e do ambiente” do PQG.

A aposta do Governo destina-se aos particulares ou empresas ocupantes de terra por via sucessória ou a novos requerentes, visando legitimar a posse e impedir conflitos.

No total, o Governo compromete-se a atribuir 3.362.404 DUAT contra 1.362.404 atribuídos no período entre 2015 e 2019.

Ainda no período entre 2020 a 2024, projecta-se a actualização de cartas cartográficas de 350 mil quilómetros de área contra 200 quilómetros no período entre 2015 e 2019. Nos próximos cinco anos, serão elaborados 36 planos de estrutura urbana contra 21 em 2019, serão requalificados sete quartéis contra quatro actualmente e serão constituídos e regularizados 43 servidões militares contra oito.

O PQG é um dos documentos que serão debatidos na primeira sessão ordinária da nova Assembleia da República, que arranca no dia 25.