Governo do Iraque quer manter apoio dos EUA

O Iraque vai continuar a receber treino militar e apoio logístico dos Estados Unidos, apesar de o Parlamento ter decidido acabar com a presença de contingentes estrangeiros no país, assegurou, ontem, o porta-voz das Forças Armadas iraquianas.

“Treinar, armar e apoiar logisticamente” as tropas iraquianas são actividades que não cessaram, disse o porta-voz do comandante das Forças Armadas e Primeiro-Ministro, Adel Abdelmahdi, em declarações à agência de notícias INA, noticiou a Lusa.

No domingo, o Parlamento iraquiano aprovou uma resolução em que pede ao Governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5.200 militares norte-americanos no território iraquiano.

A resolução foi aprovada na sequência do ataque realizado na sexta-feira pelos Estados Unidos em Bagdad, que provocou a morte do comandante da força de elite iraniana Qassem Soleimani e do vice-presidente da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, conhecida como Mobilização Popular, Abu Mehdi al-Muhandis.

Segundo explicou o porta-voz das Forças Armadas iraquianas, Abdelkarim Jalaf, apesar da resolução do Parlamento, o “Governo quer que esse apoio continue” e que os Estados Unidos mantenham o fornecimento de armas ao Exército iraquiano.

O porta-voz militar acusou, no entanto, a coligação internacional liderada por Washington que luta contra o grupo Estado Islâmico de se “estar a desviar” da principal missão e de agir “unilateralmente” em solo iraquiano. A posição iraquiana surge um dia depois de o Presidente dos EUA ter ameaçado o Iraque com sanções “muito fortes” caso as tropas norte-americanas sejam obrigadas a sair do país.