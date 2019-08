Mundo

Governo e oposição têm discurso oposto

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde afirmou quarta-feira, na Assembleia Nacional, que o Estado da Nação “é de optimismo e confiança” e que o país espera celebrar este ano a declaração da Morna como Património Mundial Imaterial da Humanidade, enquanto o principal partido da oposição o acusa de estar a tentar “maquilhar”, uma situação que considera “enganosa.”

Fotografia: DR

Ulisses Correia e Silva discursava no Parlamento, na cidade da Praia, no anual debate do Estado da Nação, sessão que encerra o ano parlamentar, tendo destacado vários indicadores do país, como a taxa de crescimento, que em 2018 se cifrou nos 5,5 por cento do Produto Interno Bruto.

“O Estado da Nação é de optimismo e de confiança dos cabo-verdianos no seu país. Mas mesmo assim, não estamos aqui para pintar a nação de cores. Existe uma cor, já, que identifica a nação cabo-verdiana: a cor azul da nossa bandeira”, afirmou o Primeiro-Ministro e líder do Movimento para a Democracia (MpD).

“Há uma apreciação positiva das famílias cabo-verdianas sobre a sua situação financeira e a situação económica do país. O clima económico tem evoluído positi-

vamente. Os cabo-verdianos sentem, reconhecem e sabem que este e os próximos anos serão ainda melhores”, afirmou o governante.

Entretanto, a líder do maior partido da oposição, Janira Hopffer Almada, acusou o Governo de “maquilhar” a situação real do país, acrescentando que as soluções do Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva “nunca apareceram.” No discurso, Janira Hopffer Almada acusou ainda a Televisão Pública (TCV) de ter emitido uma “campanha enganosa” sobre os três anos da actual governação.