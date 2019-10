Mundo

Governo formaliza proposta para sessão extraordinária

O Governo britânico apresentou, ontem, uma proposta para realizar, no sábado, uma sessão parlamentar extraordinária destinada a debater o processo do ‘Brexit’.

Na sexta-feira, o ministro responsável pelas relações com o Parlamento, Jacob Rees-Mogg, tinha dito que a decisão estava dependente das negociações com Bruxelas.

“A questão é que uma sessão de sábado é um processo extremamente invulgar, dependente de eventos, mas os que podem exigir uma sessão de sába-do ainda não se concretizaram”, alegou.

O Governo britânico e a União Europeia estavam em negociações intensas há vários dias para tentar fechar um acordo para o 'Brexit' antes do Conselho Europeu de hoje e amanhã.

Ontem, numa reunião do Governo, Johnson disse que “há uma oportunidade de conseguir um bom acordo” mas que ainda não havia, aludindo a “várias questões pendentes”.

Caso os líderes europeus aprovem um texto, poderá ser submetido aos deputados britânicos na sessão de sábado, a partir das 9h30 horas.

Sábado é também o prazo dado por uma lei para o primeiro-ministro, Boris Johnson, escrever uma carta à União Europeia a pedir um adiamento por mais três meses, até 31 de Janeiro, se não for alcançado um acordo nem autorizada uma saída sem acordo até 19 de Outubro.

O Parlamento britânico só abriu ao sábado em quatro ocasiões desde 1939, ano do início da Segunda Guerra Mundial. A 3 de Novembro de 1956, os deputados reuniram-se para debater a crise do canal de Suez, e em 1982, foram convocados de emergência para debater a invasão das Ilhas Malvinas.

Para sábado está também prevista uma manifestação em Londres a favor de um segundo referendo sobre o 'Brexit' cujos os organizadores esperam que participem centenas de milhar de pessoas.