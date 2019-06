Mundo

Governo interdita entrada de qualquer material de plástico

O Governo tanzaniano anunciou no fim-de-semana que já está em vigor a “total interdição” de entrada no país de qualquer material de plástico, incluindo malas de viagem, a partir do primeiro dia de Junho.

Fotografia: DR

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete do Vice-Presidente e referida pela Reuters, desde o dia

1 de Junho, “quem pensar viajar para a Tanzânia tem de ter em atenção que não o pode fazer transportando malas ou sacos de plástico, que serão imediatamente apreendidos na alfândega por um departamento especialmente criado para esse efeito.”

Em Agosto de 2016, o Governo avisou às fábricas de plástico para diversificarem as linhas de produção até Janeiro do ano seguinte, advertindo-as de que esse material iria ser proibido em todo o país.