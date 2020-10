Mundo

Governo líbio assina acordo com consultora americana

O ministro líbio do Interior, Fathi Bachagha, anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimento com a empresa americana de consultoria “Key to Intelligence” “no domínio da integridade financeira e da luta contra o financiamento do terrorismo”.

Fotografia: DR

Num tweet postado terça-feira, Bashagha diz que a assinatura do memorando ocorre “no âmbito das prioridades em cooperação com a empresa americana, que serão no desenvolvimento de uma estratégia nacional para lutar contra o financiamento do terrorismo, o branqueamento de capitais, e a monitorização das suas redes, bem como a formação, equipamento e qualificação de um departamento do Ministério que vai lidar com estas questões”.



Acrescentou,num segundo tweet, que “esta parceria irá ajudar-nos a monitorizar os crimes financeiros e suas redes dentro e fora da Líbia, e irá assegurar o estabelecimento de sistemas seguros e fiáveis para o intercâmbio de informações”. Bachagha sublinhou que “este passo faz parte da política geral do Ministério do Interior de lutar contra a corrupção e lançar as bases para a construção de departamentos e divisões, para aperfeiçoar as estratégias de uma forma profissional e eficiente”.



Em Agosto passado, Fahthi Bachagha assinou, em Tripoli, com o governador do Banco Central da Líbia e presidente do Comité Nacional de Luta contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Al-Siddik Al-Kabir, um acordo de cooperação neste domínio.