Governo Líbio quer eleições até ao fim deste ano

Tribunal começa a julgar ex-conselheiro do Comandante-geral da Polícia Nacional

O julgamento do ex-conselheiro do Comandante-Geral da Polícia Nacional, Francisco Massota, acusado de abuso no exercício do cargo, conduta indecorosa e burla por defraudação, iniciou hoje na sala do Tribunal Simulado do Instituto de Técnicas Policiais “General Osvaldo Serra Van-Dúnem", em Luanda.