Mundo

Governo marroquino alarga espaço marítimo

O Parlamento marroquino aprovou, ontem, duas leis para delimitar, pela primeira vez, o seu espaço marítimo com a Espanha e a Mauritânia, e incorporar o mar adjacente ao Sahara Ocidental nas suas águas territoriais, noticiou a Lusa.

Fotografia: DR

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, Naser Burita, que apresentou as leis na Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, qualificou os textos como “históricos” e “soberanos”.

Burita adiantou que estes textos delimitam as 12 milhas de águas territoriais, 200 milhas da Zona Económica Exclusiva e 350 milhas da plataforma continental para harmonizar as leis internas marroquinas com a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar.

O ministro reconheceu que esta delimitação “pode criar problemas” com a Espanha, mas adiantou que esse assunto pode resolver-se através do diálogo. “Marrocos não impõe uma política de factos consumados e não fechou o diálogo com a Espanha nem com a Mauritânia para resolver qualquer problema através do consenso”, garantiu.

Burita sublinhou que o país mantém “relações muito positivas” com a Espanha e acrescentou que qualquer questão que se coloque de sobreposição da fronteira marítima com as ilhas Canárias ou a área do Mediterrâneo pode ser tratada através do diálogo e no quadro da parceria que une os dois Estados.

As leis que regulavam o espaço marítimo de Marrocos datam de 1975 e 1982 e tinham como limite a Sul a cidade de Tarfaya mas, com a nova lei adoptada ontem, Marrocos estende a tutela jurídica sobre o espaço marítimo que inclui o Sahara Ocidental.