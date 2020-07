Mundo

Governo moçambicano quer aumentar número de escolas

O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique anunciou ontem a meta de aumentar em 35 por cento, nos próximos quatro anos, o número de escolas do ensino secundário no país.

Moçambique prima pelo desenvolvimento humano

Fotografia: DR

"Aqui há um grande desafio porque as taxas ainda são muito baixas. Deveremos evoluir dos actuais 15 por cento para 35 por cento em 2024, na ambição de atingir 45 por cento em 2029", declarou a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Carmelita Namashulua.

A governante falava durante uma reunião com directores provinciais da Educação, no âmbito das estratégias para o retorno faseado das aulas paralisadas pela pandemia da Covid-19 no país.

No ensino público, Moçambique conta com um total de 13.337 escolas primárias e 677 escolas secundárias, um "desequilíbrio" que é apontado como um desafio nos esforços para garantir a permanência das crianças nas escolas, principalmente nas zonas rurais.

"Deveremos garantir a retenção e a conclusão, com qualidade, dos estudos dos nossos alunos para a sua inserção na vida social e no mercado de trabalho", declarou Carmelita Namashulua.

As escolas moçambicanas, que estão encerradas desde 01 de Abril no âmbito do Estado de Emergência decretado pelo Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, vão ser reabertas faseadamente, com prioridade para as classes com exames, nomeadamente a 7ª, no ensino primário, e a 10ª e a 12ª, no secundário.

A data para o reinício das aulas ainda não é conhecida, mas o Executivo moçambicano garante que está em curso a reorganização das escolas para garantir o distanciamento e outras medidas de prevenção contra o novo coronavírus.

Moçambique conta com um total de 987 casos positivos da Covid-19 e sete óbitos, segundo as últimas actualizações.