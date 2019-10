Mundo

Governo quer acordo “mais rápido possível”

O Governo britânico quer concluir um acordo para o “Brexit” o mais rápido possível e “avançar antes do Conselho da União Europeia amanhã”, afirmou ontem um porta-voz do Primeiro-Ministro Boris Johnson.

Fotografia: DR

“Estamos a trabalhar arduamente. O Primeiro-Ministro está consciente das limitações de tempo existentes”, disse o porta-voz, James Slack, aos jornalistas.

O Conselho Europeu vai reunir-se amanhã e sexta-feira em Bruxelas, estando a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no topo da agenda, tendo em conta o prazo de 31 de Outubro para concluir o processo. O porta-voz adiantou que Boris Johnson discutiu o progresso nas negociações com o Presidente francês, Emmanuel Macron, num telefonema “construtivo” na manhã de ontem, no qual garantiu que o Governo britânico vai continuar a trabalhar num acordo até amanhã.

Poucos detalhes têm sido divulgados sobre o conteúdo das negociações, que se concentram em manter uma fronteira aberta entre a Irlanda, Estado-membro da UE, e a Irlanda do Norte, região parte do Reino Unido.

As discussões em curso centram-se em dois pontos de discórdia: como aplicar controlos aduaneiros sem a necessidade de uma fronteira física na ilha da Irlanda e a questão do direito de consentimento atribuído às autoridades da Irlanda do Norte sobre um alinhamento com as regras do mercado único.

O ministro para o “Brexit”, Stephen Barclay, fez uma viagem inesperada, ontem, a Luxemburgo, onde ministros da UE se reuniram com o negociador-chefe do bloco, Michel Barnier.